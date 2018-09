Kristinn Hrafnsson ny redaktør for WikiLeaks

utenriks

Nettstaden og organisasjonen WikiLeaks har sidan starten i 2006 vore leidd av australske Julian Assange, men 47-åringen har i fleire år vore etterlyst og har søkt tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

WikiLeaks skriv på Twitter at Assange framleis vil fungere som utgivar, men at han har funne det nødvendig å utnemne islandske Hrafnsson etter at Assange har vore avskoren frå å kommunisere med omverda i seks månader. Det skjedde fordi Ecuadors nye president i mars avgjorde å kutte Assanges moglegheiter til å kommunisere med omverda frå ambassaden i London.

Sidan oppstarten har Assange titulert seg som alt frå talsperson til utgjevar og redaktør.

Hrafnsson seier til nyheitsbyrået AP at det står att å sjå om endringa i ansvarsfordeling vil bli permanent eller mellombels. Deretter avsto han frå å svare på ytterlegare spørsmål, sa at han var opptatt med å lage middag og avslutta samtalen.

Nettstaden WikiLeaks blei starta for å publisere dokument som er hemmelegstempla eller på anna vis heldt tilbake frå offentlegheita.

