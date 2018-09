Erdogan i gang med statsbesøk i Tyskland

utenriks

Besøket kjem etter ein periode der forholdet mellom Tyrkia og Tyskland til tider har vore svært anstrengt.

Erdogan landa på Tegel-flyplassen i Berlin torsdag ettermiddag og skal etter planen møte fleire tyrkiske organisasjonar bak lukka dører i kveld.

Det offisielle programmet byrjar fredag morgon. Erdogan blir då tatt imot av president Frank-Walter Steinmeier. Etter dette skal Erdogan ete lunsj med statsminister Angela Merkel, og til slutt er det statsbankett ved president Steinmeiers residens.

Før besøket har Erdogan sjølv sagt at han håpar dette skal bli starten på eit nytt kapittel i forholdet mellom dei to landa. Men det er venta fleire demonstrasjonar mot Erdogan under besøket, og tyske opposisjonsparti har bede Merkel om å seie tydeleg ifrå til Erdogan om kva ho syns om utviklinga i Tyrkia.

Fleire opposisjonspolitikarar har også varsla at dei vil boikotte statsbanketten i protest mot menneskerettsbrot i Tyrkia.

(©NPK)