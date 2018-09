Uber får millionbot etter datainnbrot

utenriks

Selskapet har også gått med på å betre datatryggleiken etter at selskapet i over eitt år lét vere å informere sjåførar om at hackarar hadde stole personopplysningane deira.

Semja mellom Uber og påtalemakta blei kunngjort av statsadvokat Lisa Madigan i delstaten Illinois onsdag.

– Uber såg fullstendig bort ifrå loven då dei venta i meir enn eitt år med å informere folk om eit alvorleg datainnbrot, seier ho.

– Det er bra dei no tar passande grep. Men den umiddelbare responsen til selskapet var uakseptabel. Selskap kan ikkje gøyme seg når dei bryt loven, seier Madigan.

Uber oppdaga i november 2016 at hackarar hadde hatt tilgang på førarkortinformasjonen til om lag 600.000 Uber-sjåførar i USA. Selskapet informerte om innbrotet først i november 2017, då dei sa dei hadde betalt 100.000 dollar i løysepengar for å få den stolne informasjonen destruert.

Tony West er advokat for Uber. Han seier avgjerda til Uber-sjefane om å gå med på å betale bot var «det rette å gjere».

I samband med datainnbrotet blei også namn, e-postadresser og telefonnummer til 57 millionar Uber-brukarar rundt om i verda stole.

(©NPK)