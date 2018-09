Macron meiner Iran bør kunne selje olje

utenriks

– Det vil vere bra for prisen på olje om Iran sel det. Det er bra for freden, og det er bra for den internasjonale prisen på olje, sa Macron til reporterar etter møtet i FNs hovudforsamling tysdag.

Frankrike og andre europeiske land jobbar med å finne ein måte som tillèt bedrifter å fortsette forretningsverksemd i Iran, i håp om å unngå ytterlegare sanksjonar frå USA.

USAs president Donald Trump varsla i mai at USA trekkjer seg frå atomavtalen frå 2015, noko som har ført til at Iran igjen er ramma av amerikanske sanksjonar. Den første runden med sanksjonar vart innført i august, mens den neste, som vil ramme iransk oljeeksport, er venta å tre i kraft i november.

– Kva vil føre til ei verkeleg løysing av situasjonen i Iran og kva har allereie stabilisert den? Lova om dei sterkaste? Press frå berre éi side? Nei!, meiner Macron.

– Vi veit at Iran var på ein veg mot atomvåpen, men kva stoppa det? Wien-forliket, seier Frankrikes president og siktar til atomavtalen som vart laga i Austerrikes hovudstad.

USAs president Trump uttalte tysdag at Irans leiarar «spreier kaos og død», og bad «alle land i verda om å isolere det iranske regimet».

– Vi bør ikkje forverre regionale spenningar, men heller gjennom dialog og multilateralisme streve etter ein breiare agenda som tillèt oss å ta opp bekymringar forårsaka av Irans politikk – atomvåpen, ballistisk og regionalt, sa Macron tysdag.

