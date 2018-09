Justiskomiteen stemmer over Kavanaugh fredag

utenriks

Avstemminga i Senatets justiskomité skjer dermed berre éin dag etter den planlagte høyringa om overgrepsskuldingane mot Kavanaugh torsdag.

To kvinner har stått fram med namn og skulda 53-åringen for seksuelle overgrep på 1980-talet. Sjølv avviser Kavanaugh skuldingane som «groteske og eit openbert karakterdrap» og hevdar å vere utsett for ein koordinert innsats for å hindre at han får jobben som høgsterettsdommar.

USAs president Donald Trump, som i juli nominerte Kavanaugh som ny høgsterettsdommar, har hevda at det er Demokratane som står bak skuldingane.

Republikanske medlemmer av justiskomiteen har varsla at det kjem til å bli stilt spørsmål ved hugsen til kvinnene og mangelen på augevitne og andre bevis for at dei snakkar sant. Fordi alle republikanarane i komiteen er menn, har dei hyrt ein kvinneleg advokat til å stå for utspørjinga.

Dersom Kavanaugh blir godkjent i justiskomiteen, ventar ei avstemming i Senatet i plenum. Også der har republikanarane fleirtal, men ei handfull republikanarar er framleis usikre på om dei vil stemme saman med sitt parti. Blant dei er Lisa Murkowski, som tysdag sa at ho meiner FBI bør etterforske skuldingane om seksuelle overgrep.

Det er ukjent når ei eventuell avstemming i Senatet vil finne stad.

(©NPK)