Japans statsminister vil møte Kim Jong-un

utenriks

– For å kunne løyse saka om kidnapping er eg klar for bryte skalet om gjensidig mistillit med Nord-Korea, starte på ny, og møte leiar Kim Jong-un ansikt til ansikt, sa Abe under FNs hovudforsamling i New York tysdag.

Styresmaktene i Japan hevdar at 17 japanarar vart bortførte på 70- og 80-talet for å lære nordkoreanske sikkerheitsmyndigheiter språket og fortelje dei om japansk kultur. Berre fem av japanarane returnerte. Nord-Korea seier at åtte er døde, og at fire aldri kom til landet.

Abe påpeikte overfor FN at det ikkje er avtalt eit møte mellom han og den nordkoreanske leiaren, og oppfordra Kim til å vise at han er klar.

– Nord-Korea er no i eit vegkryss der dei enten vil gripe eller ikkje gripe den historiske moglegheita dei er tilbodne, la Japans statsminister til.

Abe opna for eit møte med Kim allereie i juni, då han oppfordra til felles innsats for å legge til side mistrua mellom dei to landa. Han sa då at det «via ulike kanalar» går føre seg arbeid for å arrangere eit møte med Kim. I eit intervju med japansk fjernsyn sa Abe at han vil bidra til å finansiere kostnadane i arbeidet med å fjerne atomvåpen frå Nord-Korea, på føresetnad av at saka om bortføringane blir løyst.

