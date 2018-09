ESB: Handelskrig kan koste USA dyrt

utenriks

Banken har gjort ein analyse av konsekvensane dersom Trump trappar opp handelskonfliktane han har sett i gang.

Scenarioet er betydeleg meir dramatisk enn det Trump så langt har varsla. ESB antar at USA innfører 10 prosent toll på all import, og at handelspartnarane svarar med same mynt – noko som vil innebere global handelskrig.

USAs bruttonasjonalprodukt vil i så fall bli 2 prosent lågare enn det elles ville vore i året etter at «krigen» bryt ut, ifølgje ESB. Tre år seinare vil USAs økonomi framleis vere svekt.

I analysen er det tatt omsyn til at USAs lånekostnadar truleg vil auke, og at aksjemarknaden kan falle.

