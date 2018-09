Verdsbanken: Økonomien på Gazastripa er i fritt fall

utenriks

Økonomien på Gazastripa er redusert med 6 prosent i første kvartal. Arbeidsløysa er no over 50 prosent, mens den har passert 70 prosent for ungdommen, ifølgje rapporten frå Verdsbanken tysdag.

Rapporten viser til fleire medverkande årsaker til at økonomien på Gazastripa har krympa: Israel og Egypts blokade, budsjettkutt i regi av Hamas' rivaliserande palestinske sjølvstyremyndigheit, og reduksjon i internasjonale bidrag til palestinarane, spesielt frå USA.

Verdsbankens regiondirektør Marina Wes seier at «ein kombinasjon av krig, isolasjon og intern dragkamp har etterlate Gazastripa i ein lammande økonomisk tilstand og forverra menneskelege lidingar».

Wes seier den stadig vanskelegare økonomiske situasjonen på Gazastripa «har nådd eit kritisk punkt».

Verdsbanken oppfordrar Israel til fjerne restriksjonar på handel og bevegelse av varer og menneske for å betre økonomien på Gazastripa. Verdsbanken oppfordrar også til å utvikle «legitime institusjonar som kan regjere på Gazastripa på eit ope og effektivt vis».

