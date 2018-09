USA gir ytterlegare 185 millionar dollar i nødhjelp til rohingyaene

utenriks

USAs FN-ambassadør Nikki Haley kunngjorde den auka innsatsen under FNs hovudforsamling i New York, kort tid etter eit lukka møte arrangert av Storbritannias utanriksminister Jeremy Hunt.

Haley seier USA er stolte av å vere den største bistandsytaren til den muslimske rohingya-minoriteten med totalt 389 millionar dollar.

Rundt 720.000 rohingyaer vart for eitt år sidan drivne på flukt frå Myanmar over grensa til Bangladesh. Leger Uten Grenser har anslått at minst 6.700 rohingyaer vart drepne på ein månad, og FN-toppar har tidlegare skulda Myanmar for å drive etnisk reinsing.

I førre veke uttalte Haley at USAs president Donald Trump vil komme til å snakke om bistand i løpet av FNs hovudforsamling. Ho la til at USA vil komme til å vere sjenerøse, men ikkje med «dei som prøver å forhindre USA eller seier dei hatar USA».

Auken i bistand til rohingyaene blir sett i samanheng med at USA har valt å droppe den årlege bistanden på 200 millionar dollar til FNs organisasjon for palestinske flyktningar.

