Tysklands katolske kyrkje beklagar overgrep

utenriks

Beklaginga kom frå leiaren for det tyske katolske bisperådet tysdag.

– Eg vil i klartekst seie at seksuelt misbruk er eit brotsverk. Dei som er skuldige, må bli straffa, seier kardinal Reinhard Marx i utsegna.

– Eg ber om unnskyldning for at kyrkja har svikta og for all den smerte den har forårsaka, seier han vidare.

Den katolske kyrkje i Tyskland har, til liks med katolske kyrkjer i mange andre land, vore ramma av overgrepsskandalar gjort av prestestanden.

Ein granskingsrapport som det tyske katolske bisperådet har bestilt, har avdekt at minst 3.700 mindreårige har blitt utsett for seksuelle overgrep av katolske prestar i Tyskland i åra 1946 til 2014.

Ifølgje granskarar er likevel mørketala store, det reelle talet er truleg fire gonger høgare.

Mange av offera seier at beklaginga frå bisperådet ikkje er nok og kritiserer kyrkja for å gjere altfor lite for å avsløre overgrep og melde overgriparane.

(©NPK)