Trump og Moon signerte ny handelsavtale

Avtalen er ei forlenging av frihandelsavtalen som allereie gjaldt mellom landa, men blir likevel omtalt av Trump som ein historisk milepæl.

Mest fornøgde er truleg amerikanske bilprodusentar, som no kan sende 50.000 bilar til Sør-Korea kvart år, meir enn dobbelt så mange som den tidlegare avtalen tillét dei.

Sørkoreanske styresmakter har også redusert miljøkrava som blir stilt til amerikanske importvarer, i byte mot at Sør-Korea blir unntatt frå USAs toll på stål. Sør-Korea kan no eksportere 70 prosent av det dei gjennomsnittleg har gjort dei siste tre åra, utan å betale tilleggstoll.

Moon og Trump, som begge er til stades på FNs hovudforsamling i New York, seier at dei er svært fornøgde med avtalen, og at dei håpar den kan styrke dei bilaterale banda også på andre område enn handel.

