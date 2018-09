Sveriges statsminister Stefan Löfven må gå av

utenriks

Löfven fekk støtte frå 142 representantar, men var avhengig av at 175 representantar ikkje stemte mot han for å bli sitjande.

Det er ikkje klart kven som tar over som statsminister i Sverige.

Sjølv om Löfven vart nedstemt, kjem han til å leie ei overgangsregjering fram til ei ny regjering er på plass. Og det store spørsmålet er kva som no kjem til å skje.

Verken den konservative Alliansen eller den raudgrøne blokka sikra seg nemleg parlamentarisk fleirtal i valet 9. september. Ingen av dei ønsker å styre med støtte frå Sverigedemokraterna, som vart Sveriges tredje største parti.

Riksdagens talmann, som svarar til vår stortingspresident, skal no i løpet av dei nærmaste to vekene prøve å finne ein ny statsminister.

Matematikk, ikkje retorikk

Socialdemokraternas gruppeleiar i Riksdagen minna før avstemminga om at hans og Löfvens parti vart klart i størst i valet, og at den raudgrøne blokka, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet, dessutan vart den største blokka.

– Det må vere lett å felle ein statsminister, men det har dei borgarlege partia latt vere å gjere dei siste fire åra – av éin grunn: Dei har ikkje villa gjere seg avhengige av Sverigedemokraterna for å styre Sverige, sa han.

Ygeman understreka at Socialdemokraterna har prøvd å invitere til samarbeid over blokkgrensa for å løyse situasjonen. Han hevda også at Löfven er den mest sannsynlege framtidige statsministeren i Sverige, trass i nederlaget i avstemminga tysdag.

– Gav tydeleg beskjed

Moderaternas leiar og statsministerkandidat Ulf Kristersson meiner derimot at hans firepartiallianse er det største reelle regjeringsalternativet.

– Vi gav ein tydeleg beskjed før riksdagsvalet: Ei stemme på eitt av våre fire parti er ei stemme på ei ny regjering og nei til Stefan Löfven, sa han før avstemminga.

– I dag gjer vi etter valet det vi lova før valet, la Kristersson til.

Sverigedemokraterna sørgde med sine 62 representantar i Riksdagen for at det vart fleirtal for å avsette Löfven.

– Vi har gjort tallause forsøk på å avsette Stefan Löfven og felle hans regjering, men under alle desse forsøka har den andre opposisjonen sete på gjerdet, sa partileiar Jimmie Åkesson i Riksdagen tysdag.