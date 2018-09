Sonderingar om ny regjering i Sverige torsdag

utenriks

– Eg skal no innleie mitt arbeid for å kunne legge fram eit forslag til statsminister for Riksdagen, seier Norlén i ei pressemelding frå Riksdagen tysdag.

Kort tid tidlegare same dag fekk statsminister Stefan Löfven fleirtalet i Riksdagen mot seg i statsministeravstemminga.

– Det første tiltaket blir å kalle inn leiarane i alle partia til samtalar, seier Norlén, som representerer konservative Moderaterna.

Han har fire forsøk på seg til å finne ein statsminister som ikkje har fleirtalet i Riksdagen mot seg.

