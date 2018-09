Solberg: Problematisk at USA har ei annan oppfatning av verkelegheita

utenriks

Erna Solberg var på plass då Donald Trump tysdag held tale i FNs hovudforsamling. I talen kom Trump med nye utfall mot Iran og skuldingar mot leiarane i landet.

– Dei respekterer verken grensene til naboane eller andre nasjonars suverenitet, sa han.

Statsministeren seier det er openbert at Trump har Iran som hovudangrepsline.

– Det var kanskje ikkje så skarpt som mange hadde venta. Det er framleis problematisk at USA har ei heilt annan oppfatning av verkelegheita enn resten av oss har, for eksempel når det gjeld Irans oppfølging av avtalen, sa Solberg til TV 2.

Trump seier at han er meir opptatt av at folk er lojale mot sitt eige land enn globalisering. Erna Solberg meiner det er ei feilslutning.

– For det å ha felles multilaterale løysingar, det å ha ein open handel, det er i folks interesse. Det er den måten vi har bygd velferd og jobbar på. Eg meiner det er i interessa til Noreg at vi er for ein open handel.

Generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato er samd med Trump i at det er viktig å hindre Iran i å få atomvåpen, men han seier han meiner det bør skje gjennom avtaler.

– Det viktige er at vi alle jobbar for at vi unngår spreiing av atomvåpen, enten det er i Iran eller Nord-Korea eller andre land. Til det treng vi avtaler, og så treng vi vern og avskrekking frå Natos side slik at det er heilt klart at Nato kan beskytte seg mot kvart eit mogleg angrep mot Nato-land, seier Stoltenberg.

