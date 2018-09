Pessimistisk tale frå FN-sjefen

utenriks

– Dagens verdsorden bli stadig meir kaotisk. Maktforholda er mindre tydelege, sa Guterres.

– Universelle verdiar forvitrar. Demokratiske prinsipp er under angrep, fortsette han.

FN-sjefen viste til aukande polarisering og populisme og ei nedbryting av tilliten til internasjonale institusjonar.

Guterres tok til orde for å blåse nytt liv i det internasjonale samarbeidet som FN som organisasjon er tufta på.

Generalsekretæren snakka også om global oppvarming, og at han tok til orde for at ny teknologi må tene alle.

Under tysdagens opningsmøte skal blant anna USAs president Donald Trump, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Frankrikes president Emmanuel Macron og Irans president Hassan Rouhani ta over talarstolen.

I alt 133 av leiarane i verda er venta å delta på høgnivådelen i FNs hovudforsamling. I fjor deltok 114.

