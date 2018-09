Nansenprisen til sørsudansk kirurg

utenriks

Han blir heidra for sin innsats over fleire år for folk som er drivne på flukt i Sudan og Sør-Sudan.

Dr. Atar er opphavleg frå Torit i Sør-Sudan og utdanna seg til kirurg i Khartoum i Sudan før han praktiserte ei stund i Egypt.

I 1997, då delstaten Blue Nile var herja av krig, melde Dr. Atar seg frivillig til å arbeide der og etablerte frå botn av sitt første sjukehus i Kurmuk. Der arbeidde han i mange år i hjartet av ein omfattande konflikt, ifølgje FN i direkte fare for å bli ramma av luftangrep.

I 2011 tvang aukande vald Dr. Atar til å pakke saman sjukehuset i Blue Nile, og han og staben hans flykta med så mykje utstyr dei kunne til Bunj i delstaten Upper Nile nordaust i Sør-Sudan.

Der driver han i dag det einaste fungerande sjukehuset i delstaten og har saman med resten av sitt team ansvaret for over 200.000 menneske. Blant dei er 144.000 flyktningar frå Blue Nile, i tillegg til lokalbefolkninga i fylket Maban på rundt 53.000.

– Dr. Atars arbeid gjennom fleire tiår med borgarkrig og konflikt er eit eineståande eksempel på djup humanitær ånd og å vere usjølvisk. Gjennom utrøytteleg innsats har tusenvis av liv blitt redda, og tallause menn, kvinner og barn har fått ein ny sjanse til å byggje ei framtid, seier Filippo Grandi, FNs høgkommissær for flyktningar.

– Sidan han ofte set sin eigen sikkerheit i fare når han gjer dette, er dedikasjonen til å hjelpe offer for krig og konflikt heilt ekstraordinær og fortener global merksemd og godkjenning, held Grandi fram.

(©NPK)