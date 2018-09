Michael Kors kjøper Versace

utenriks

I ei pressemelding tysdag opplyser Michael Kors Holdings Limited at ein endeleg oppkjøpsavtale er underteikna, og at prisen for oppkjøpet er 1,83 milliardar euro eller 2,12 milliardar dollar.

Versace har i fleire tiår vore eit av dei leiande motehusa i verda og er kjent for sin italienske stil og glamour.

– Overdraginga av Versace er ein viktig milepæl for vår gruppe, seier styreleiar og administrerande direktør i Michael Kors, John D. Idol, i ei pressemelding.

– Versace har i 40 år vore sjølve personifiseringa av italiensk mote og luksus, eit testamente over den tidlause arva til merket, seier Idol vidare.

Motehuset Versace vart grunnlagt av designaren Gianni Versace i 1978. Då han vart skoten ned og drepen på open gate i Miami i 1997, overtok systera Donatella leiinga og drifta av motehuset.

