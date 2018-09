Kina: Kan ikkje forhandle med kniv på strupen

utenriks

Fråsegna frå Beijing kjem eit døgn etter at USAs president Donald Trumps nye toll på kinesiske varer tredde i kraft.

Kinas visehandelsminister Wang Shouwen seier Kina er opne for forhandlingar, men at dei to landa må behandle kvarandre med gjensidig respekt.

– No som USA har sett i gang ein slik form for storskala handelsrestriksjonar, held dei ein kniv mot strupen på nokon. Korleis kan forhandlingane fortsette under slike forhold? spør Wang på ein pressekonferanse.

USAs handelsminister Steven Mnuchin har invitert Kina til nye samtalar, men etter at tollauken tredde i kraft, har kinesiske styresmakter avlyst samtalane. Kina har også svart med å auke tollen på varer frå USA til ein verdi av 60 milliardar dollar.

Wall Street Journal skriv at kinesiske kjelder seier avlysinga er i tråd med Kinas avgjerd om ikkje å forhandle under press frå truslar.

(©NPK)