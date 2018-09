Kavanaugh: Har aldri forgripe meg på nokon

utenriks

Kavanaugh, som av to kvinner er klaga for seksuelle overgrep, seier også at han var jomfru på tidspunktet då overgrepa skal ha funne stad, og dessutan i fleire år seinare. Ingen av dei to kvinnene har hevda å ha hatt samleie med han.

Intervjuet på Fox News blir i amerikanske medium omtalt som ein førpremiere på forklaringa 53-åringen vil gi når han stiller til høyring i Senatets justiskomité torsdag. Ifølgje jussekspert Russell Wheeler er det høgst uvanleg, kanskje første gong, at ein nominert høgsterettsdommar stiller til eit intervju.

Kavanaugh har også forsvart seg i eit brev til leiarane i Senatets justiskomité, der han kallar skuldingane mot han «groteske» og avviser dei som ei rein bakvasking.

– Ikkje venner

På høyringa torsdag stiller også Christine Blasey Ford, som hevdar Kavanaugh overfall henne på ein fest då han var 17 år og ho 15. I intervjuet med Fox News, der også Kavanaughs kone var med, seier han at det er mogleg han har møtt Ford, men at dei to aldri var venner eller del av same vennekrets.

– Eg har aldri hatt nokon seksuell eller fysisk kontakt med Ford. Eg har aldri seksuelt forgripe meg på nokon, verken på vidaregåande eller nokon annan gong, seier han, og legg til at han ikkje eingong var på festen som Ford har skildra.

Samtidig avviser Kavanaugh skuldingane frå Deborah Ramirez, som søndag stod fram i The New Yorker og klaga han for å ha pressa penisen sin opp i ansiktet hennar og tvinge henne til å røre han. Hendinga skal ha skjedd på ein fest mens dei begge gjekk på universitetet i skuleåret 1983/84.

Blir forsvart av kona

Ashley Kavanaugh, kona hans, fortel at det har vore vanskeleg å snakke med døtrene om overgrepsskuldingane som har sjokkert heile USA. Ho er uansett ikkje i tvil om at mannen er uskuldig.

– Nei, eg har kjent han i 17 år. Eg kjenner hjarta hans, og dette passar ikkje med mi oppfatning av Brett, seier ho til Fox News.

Sjølv håpar 53-åringen, som vart tydeleg emosjonell då han fortalde at president Donald Trump hadde ringt for å gi han si støtte, at høyringa skal reinvaske han.

– I USA høyrer ein frå begge sider av ei sak. Derfor håpar eg å få ei rettferdig behandling av saka, så eg kan få reinvaske namnet mitt og forsvare integriteten til familien, seier han.

Politisk dragkamp

Den demokratiske senatoren Dianne Feinstein har oppfordra leiaren i justiskomiteen, republikanaren Chuck Grassley, til å sette i verk FBI-etterforsking av skuldingane. Feinstein kravde søndag kveld at komiteen «umiddelbart må utsette ytterlegare møter» i samband med nominasjonen av Kavanaugh, som Trump offentleggjorde 10. juli.

Komitetalsmann Taylor Foy klagar på si side demokratar i komiteen for «aktivt å halde tilbake informasjon» frå republikanarane og seier «det verkar i stadig større grad som dei er meir interessert i politisk nedriving i staden for å følgje opp skuldingane ved hjelp av ein tverrpolitisk og profesjonell granskingsprosess».

(©NPK)