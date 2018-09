Iran skuldar jihadistiske separatistar for terrorangrep

utenriks

Ahvaz ligg sør for Teheran og er hovudsakleg folkesett av etniske arabarar. Laurdag opna fleire angriparar eld mot ein militærparade som vart arrangert til minne om starten på krigen mellom Iran og Irak for 38 år sidan.

Det iranske etterretningsdepartementet skriv tysdag i ei fråsegn at fem medlemmer av terrorgruppa er identifiserte. Det står også at gruppa er knytt til grupperingar med «jihadistiske separatistar», og at desse er støtta av «arabiske reaksjonære land».

Ifølgje meldinga er skjulestaden til angriparane funnen, og 22 personar arresterte.

– Utanlandske sponsorar og støttespelarar til denne terrorhandlinga er også identifiserte. Meir informasjon vil komme når tida er inne, heiter det i fråsegna.

