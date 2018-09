Instagram-grunnleggjarar gir seg

utenriks

I 2010 skapte Kevin Systrom og Mike Krieger Instagram og opplevde raskt suksess. I dag har bildedelingsappen godt over ein milliard brukarar.

– Mike og eg er takknemlege for dei siste åtte åra med Instagram og dei siste seks med Facebook-teamet. Vi har vakse frå å vere 13 folk til å bli over 1.000 tilsette på kontor over heile verda, skriv Systrom i ei pressemelding.

Facebook kjøpte Instagram for ein milliard dollar i 2012, på eit tidspunkt då appen hadde 31 millionar brukarar og ikkje tente pengar på annonsar.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg kallar Systrom og Kriger «ekstraordinære produktutviklarar» og seier han ser fram til deira neste påfunn. I pressemeldinga opplyser Systrom at dei to vil gi seg om få veker.

