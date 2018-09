FN: Hastverk med utlevering av nødhjelp i Jemen

utenriks

Hjelpearbeidarar prøver å finne ut korleis dei kan sikre at nødhjelp når fram til dei som treng den mest, idet svoltkatastrofen i Jemen har forverra seg meir enn hjelpeorganisasjonane og FNs kapasitet klarer å handtere.

Eit framstøyt for å redde liv går no føre seg i distriktet Aslam i det nordlege Jemen. Tidlegare denne månaden besøkte nyheitsbyrået AP staden, der familiar åt blad frå tre for å overleve.

I nabodistriktet Khayran al-Maharraq er situasjonen like ille, eller endå verre, åtvara FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock då han heldt tale i FNs tryggingsråd i førre veke.

– Vi er i ferd med å tape kampen mot svolt i Jemen, sa han fredag.

Lowcocks tale fann stad etter at AP hadde varsla nødhjelpsarbeidarar frå FN om situasjonen for dei isolerte landsbybebuarane i Aslam, som ligg i provinsen Hajjah.

FNs humanitære organisasjon Verdsmatvareprogrammet (WFP) har i ettertid undersøkt situasjonen i Aslam og funnet ut at hjelpa ikkje når fram til dei som treng den mest. FN har derfor sendt av garde lastebilar med 10.000 matkasser. Kvar kasse er meint å kunne brødfø ein familie i éin månad.

Jemen er det fattigaste landet på den arabiske halvøya. Etter at krigshandlingane braut ut i 2014 har over 10.000 sivile mista livet, og fleire millionar er drivne på flukt frå heimane sine. I tillegg til at store delar av befolkninga svelt, har landet blitt ramma av kolerautbrot.

(©NPK)