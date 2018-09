– Store sivile tap etter fleire luftangrep i Afghanistan

utenriks

Ifølgje lokale styresmakter var det bustadhus i provinsane Kapisa og Maidan Wardak som blei treft.

Minst tolv sivile blei drepne då eit bustadhus i Maidan Wardak feilaktig blei utpeikt som mål for eit amerikansk luftangrep måndag kveld, opplyser to medlemmer av det lokale landsbyrådet tysdag.

I det same angrepet blei det opphavlege målet, eit fengsel drive av Taliban, også bomba, ifølgje dei to rådsmedlemmene.

Omtrent samtidig blei eit bustadhus i Kapisa treft i eit amerikansk luftangrep. Her skal minst 13 sivile ha blitt drepne, mellom dei mange kvinner og barn.

FN granskar no det som blir sagt å vere truverdige meldingar om at ni av dei drepne i dette angrepet tilhørde same familie.

Det amerikanske militæret stadfestar i ei utsegn at dei har gjennomført angrep mot mål i dei to provinsane, men dei avviser at sivile blei ramma.

(©NPK)