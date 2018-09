– May gir ikkje arbeidarar frå EU fordeler over andre arbeidsinnvandrarar etter brexit

utenriks

May har av sine statsrådar fått «samrøystes støtte til eit system som er basert på ferdigheiter framfor nasjonalitet», seier ei ikkje namngitt kjelde til BBC tysdag. The Times og The Guardian har også omtalt semja.

I dag har borgarar frå dei andre 27 EU-landa rett til å bu og arbeide i Storbritannia som del av EU-reglane om fri flyt over landegrensene innanfor EU. Men etter brexit vil det vere slutt på denne ordninga for Storbritannias del.

I framtida bør både EU-borgarar og borgarar frå andre land underleggjast dei same innvandringsreglane, der ein vil gi fortrinn til arbeidarar som har spesielle ferdigheiter, heitte det i ein regjeringsbestilt rapport som vart lagt fram i førre veke.

Forfattaren av rapporten, Alan Manning frå Migration Advisory Committee, presenterte si anbefaling under regjeringsmøtet måndag.

– Regjeringa er einig om at så snart det er slutt på ordninga om fri flyt, så vil regjeringa kunne vere i stand til å innføre eit nytt system som er til det beste for Storbritannias interesser, og som kan bidra til å auke produktiviteten, seier ei talskvinne for Downing Street.

May er venta å presentere forslaget på landsmøtet til dei konservative i neste veke.

Samtidig er det klart at rettane for europearar som bur i Storbritannia no, «skal beskyttast», uttalte May i førre veke. Ein talsmann for May seier at eit formelt forslag om dette vil bli lagt fram «snarleg».

