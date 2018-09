utenriks

I tillegg skal fem personar vere skadde i opptøyane. TV-bilde viser væpna menn med det svarte og raude flagget til president Daniel Ortegas regjeringsparti.

Politiet opplyser at 16 år gamle Max Romero er drepen i ei skotveksling.

Lokale menneskerettsgrupper seier at minst 320 menneske er drepne sidan uroa starta i april. Ortega gjentok laurdag at han ikkje vil gi etter for kravet frå demonstrantane om å flytte fram presidentvalet som er planlagt i 2021.

