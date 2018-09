Saudi-leidd koalisjon vil opne naudhjelpskorridorar i Jemen

utenriks

– Koalisjonen samarbeider med FNs nødhjelpskontor (OCHA) i Jemen for å etablere ein trygg, humanitær korridor for å sikre leveransar av naudhjelp mellom Hodeida og Sana, seier talsmannen Turki al-Maliki.

Ifølgje Maliki tek ein sikte på å etablere tre ulike ruter mellom dei to byane. Langs desse skal det transporterast naudhjelp mellom klokka 6 om morgonen og 18 om kvelden. Når korridorane kan takast i bruk, er ikkje kjent.

Viktig hamneby

Houthi-opprørarane tok kontroll over Jemens hovudstad Sana i 2015 og kontrollerer også hamnebyen Hodeida, der over 80 prosent av alle forsyningar til det krigsherja landet blir tatt inn.

Ifølgje Verdens matvareprogram (WFP) er 22 millionar menneske i Jemen no heilt avhengige av mat utanfrå, og for 8,4 millionar av dei står det mellom liv og død.

Byen har dei siste månadene vore under kraftige angrep frå den saudileidde koalisjonen, og FN og hjelpeorganisasjonar åtvarar mot følgjene.

Må heve stemma

Redd Barna fryktar at ein heil generasjon vil gå tapt i Jemen og viser til at det er 5,2 millionar barn blant dei som står på randa av ein svoltkatastrofe.

– Millionar av barn veit ikkje om eller når dei får det neste måltidet, slo hjelpeorganisasjonens internasjonale generalsekretær Helle Thorning-Schmidt nyleg fast.

Måndag følgde ho opp og utfordra verdas leiarar som er samla under høgnivåveka i FNs hovudforsamling i New York.

– Vi ber dei innstendig om å heve stemma og forsvare internasjonal humanitær lov og gjere det klart at brot på denne ikkje vil bli godtatt, seier ho.

Sjokkerande auke

Over 10.000 menneske er drepne sidan den USA-støtta og saudileidde koalisjonen gjekk til krig mot Houthi-opprørarane våren 2015.

Amnesty International og Human Rights Watch skuldar den saudileidde koalisjonen for moglege krigsbrotsverk i Jemen, og det same har FNs høgkommissær for menneskerettar gjort.

– Auken i valden i Jemen har vore sjokkerande, med blant anna bombing av skolebussar og sjukehus, seier Thorning-Schmidt.

– Når barn blir gjort til mål og blir drepne, eller når svolt blir brukt som våpen i krig, må verda heve stemma og gjere alt i si makt for å stille dei skyldige til ansvar. Tida renn no ut for barna eg har møtt i Jemen, seier ho.

