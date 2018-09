Opec avviser Trumps oljekrav

utenriks

Saman med oljeprodusentane Russland og Saudi-Arabia kom Opec-landa fram til ei felles erklæring søndag, der dei slår fast at ein i dag har eit sunt forhold mellom tilbod og etterspørsel.

Ein auke i produksjonen vil berre føre til at prisen fell som følgje av større tilbod, heiter det i erklæringa som kom i stand i Algeries hovudstad Alger.

Tidlegare har Trump tydeleg gitt uttrykk for at han meiner oljeprisen er for høg. Torsdag kravde han ei umiddelbar senking av prisane.

– Vi beskyttar landa i Midtausten, dei ville ikkje vore trygge i lang tid utan oss, og likevel pressar dei oljeprisane høgare og høgare! Det skal vi hugse. OPEC-monopolet må få prisane ned no! skreiv presidenten.

(©NPK)