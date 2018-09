Noreg gir 660 millionar kroner til FNs menneskerettsarbeid

utenriks

Pengane skal gå til å styrke FNs arbeid for å forsvare og fremme menneskerettane både i enkeltland og internasjonalt, skriv utanriksdepartementet i ein pressemelding.

– Menneskerettane er under press i verda i dag. FNs høgkommissær for menneskerettar er leiande i arbeidet i det internasjonale samfunnet for menneskerettar og har behov for sterk og tydeleg støtte i sitt arbeid. At vi no inngår ein fireårig avtale gir føreseielegheit for FN i deira arbeid, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil Noreg støtte FNs høgkommissær med 165 millionar kroner årleg i perioden 2018–2021.

I tillegg til innsats i land og regionar, som eksempelvis Colombia og Sahel, gir Noreg øyremerkt støtte blant anna til innsats for å beskytte ytringsfridom, tru- og livssynsfridom og menneskerettsforsvararar på landsnivå.

– Det er klare samanhengar mellom menneskerettar og andre utfordringar som det internasjonale samfunnet må løyse. Om vi ikkje lykkast med å ta vare på menneskerettane vil vi neppe lykkast i innsatsen vi gjer for berekraftig utvikling og fred, seier Søreide.

