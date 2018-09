Italia vedtar strengare asylpolitikk

utenriks

Salvini representerer det sterkt innvandringskritiske partiet Lega. På måndag skreiv han dette på Twitter:

«I dag skal eg endeleg snakke med regjeringa for å få godkjent tryggingsseglar. Det er eit stort steg framover i kampen mot gangsterar, kriminelle og menneskesmuglarar»

Dei nye reglene vil forlenge tida flyktningar kan haldast i transittmottak før heimsending frå 90 til 180 dagar. I tillegg avskaffar dei opphaldsløyve på bakgrunn av humanitært vern.

Dette løyvet har ifølgje Salvini blitt delt ut for enkelt tidlegare.

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, oppfordra regjeringa til å la desse løyva vere etter å ha møtt Salvini i Roma for to veker sidan.

Ifølgje forskingssenteret Fonazione IMSU, som jobbar med migrasjon, behandla Italia om lag 23.000 asylsøknader i første kvartal av 2018. Meir enn 61 prosent av desse fekk avslag, 21 prosent fekk humanitært vern, og 6 prosent blei gitt flyktningstatus.

Salvini vil også inndra opphaldsløyve for menneske som blir funne skyldige i alvorlege brotsverk som valdtekt eller narkotikaverksemd. I tillegg vil han inndra statsborgarskapet til mistenkte terroristar.

Etter vedtak i regjeringa må endringane også godkjennast av presidenten i landet, før dei blir sende til nasjonalforsamlinga for ratifisering.

Ifølgje meldingar i italienske medium kan reforma om å inndra statsborgarskap bli tynna ut då den kan vere i strid med grunnlova.

