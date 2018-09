Endå ei kvinne skuldar Kavanaugh for overgrep

utenriks

Det er i avisa The New Yorker at 53 år gamle Deborah Ramirez fortel om ein fest i skuleåret 1983/84, der ho meiner Kavanaugh pressa underlivet sitt opp i ansiktet hennar og tvinga henne til å røre han.

– Eg var flau og audmjuka, men Brett lo berre. Eg kan hugse ansiktet hans (...) Plutseleg høyrde eg nokon på festen rope at Brett hadde «putta penisen sin i munnen til Debbie», seier kvinna til avisa.

Kavanaugh avviser skuldingane i ei fråsegn frå Det kvite hus.

Skuldingane kjem kort tid før den planlagte høyringa av Kavanaugh og Christine Blasey Ford i Senatet torsdag. Ford har skulda Kavanaugh for valdtektsforsøk, men fleire republikanarar, deriblant Kavanaugh sjølv, meiner skuldingane er eit forsøk på å øydeleggje moglegheitene hans til å bli valt som høgsterettsdommar.

The New Yorker skriv at dei ikkje har klart å finne vitne til hendinga Ramirez fortel om, men at ein tidlegare klassekamerat hugsar at det gjekk rykte på skulen.

