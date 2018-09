EU-kommisjonen tar polsk domstolsreform inn for EU-domstolen

utenriks

EU-kommisjonen ber om at saka blir hastebehandla og ber EU-domstolen innføre mellombelse tiltak for å gjenopprette den polske høgsteretten til situasjonen slik den var før reforma tredde i kraft.

Den polske regjeringa har mellom anna nedjustert pensjonsalderen for høgsterettsdommarar frå 70 til 65 år. Det har ført til at 21 høgsterettsdommarar så langt er blitt avsett.

EU-kommisjonen meiner reforma utgjer brot på grunnleggjande EU-verdiar.

– Den polske høgsterettslova er i strid med EU-lovverk fordi den undergrev prinsippet om rettsleg sjølvstende, heiter det i ei utsegn frå Kommisjonen.

EU-kommisjonen gav Warszawa ei åtvaring i juli og følgde deretter opp med ny åtvaring i august før vedtaket kom måndag.

Den polske regjeringa forsvarer reforma med å seie at den opnar for å fjerne korrupte dommarar. Motstandarar av reforma meiner likevel at regjeringa bruker reforma i eit forsøk på å fjerne kritiske røyster.

