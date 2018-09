AP: Rosenstein reknar med å få sparken

utenriks

Ifølgje nettstaden Axios' kjelde har Rosenstein allereie gitt munnleg beskjed til Det kvite hus' stabssjef John Kelly om at han går av i påvente av å få sparken.

Fredag melde The New York Times at Rosenstein foreslo å finne ein måte å avsette Trump på. Rosenstein har nekta for påstandane.

Nyheitsbyrået Aps kjelde seier måndag at visejustisministeren er på veg til Det kvite hus, der han reknar med å få sparken.

Det 25. tillegget i den amerikanske grunnloven opnar for å fjerne ein president som ikkje er mentalt skikka til oppgåva.

New York Times skreiv fredag at Rosenstein i mai 2017 foreslo at regjeringsmedlemmer skulle ta opptak av Trump som bevis på den mentale tilstanden hans. Rosenstein sjølv seier artikkelen er «unøyaktig og ukorrekt».

Rosenstein og justisdepartementet i Washington nektar ikkje direkte for det som skal ha blitt sagt, men seier det dreidde seg om spøkefulle og sarkastiske kommentarar.

Ikkje desto mindre skapte Trumps nye truslar uro i FBI og justisdepartementet for at Trump skal seie opp fleire og prøve å få stoppa etterforskinga som spesialetterforskar Robert Mueller jobbar med.

Trump har ikkje lagt skjul på kor liten respekt han har for justisminister Jeff Sessions. For å fjerne Mueller må han likevel sparke både Sessions og Rosenstein og utnemne ein ny justisminister som i sin tur kan sparke Mueller.

