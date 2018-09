WTO lar valdgiftsdommar behandle handelskonflikt mellom Kina og USA

utenriks

Avgjerda vart tatt i eit særskilt møte i organet for konfliktbehandling fredag. Ifølgje ei kjelde i WTO er avgjerda ein automatisk konsekvens av at USA har informert WTO om at landet motset seg gjengjeldingstiltaka som Kina har komme med som svar på dei høge amerikanske tollavgiftene.

Kinas representant sa under møtet at dei amerikanske tiltaka er ei alvorleg krenking av Kinas legitime økonomiske og handelsmessige interesser.

Valdgiftssaker i WTO kan ofte vere ein langdryg prosess, og det er venta at det vil ta fleire månader før resultatet blir kjent.

Kina klaga allereie i desember 2013 USA inn for WTO, då på grunn av dei metodane USA brukar for å fastslå at eksportvarer er blitt dumpa til altfor låge prisar på det amerikanske marknaden.

Å bruke toll for å motverke dumping er lov i samsvar med internasjonale handelsreglar, dersom avgjerdene er tatt på eit solid berekningsgrunnlag.

Klager på antidumpingtiltak hamnar ofte på WTOs bord.

USA har fleire gonger tapt saker i WTO som har dreidd seg om deira metodar for å berekne dumping.

Ifølgje WTOs regelverk kan landet som klagar på antidumpingtiltaka til eit anna land , og som får medhald, sette i verk straffereaksjonar dersom det ikkje blir inngått ein avtale om ein tilfredsstillande kompensasjon innan ein viss frist.

