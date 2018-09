Vietnams president er død

utenriks

Ifølgje Vietnams offisielle nyheitsbyrå døydde Quang fredag på militærsjukehuset i Hanoi grunna alvorleg sjukdom. Dei oppgir ikkje fleire detaljar.

Quang tok imot USAs president Donald Trump under hans første statsbesøk til det kommunistiske landet i fjor. Quangs siste offentlege framferd var under ei samling i det regjerande Kommunistpartiet og under mottakinga av ein kinesisk delegasjon onsdag.

Offentlegheita såg ikkje den vietnamesiske presidenten i meir enn ein månad i fjor, noko som utløyste spekulasjonar rundt helsa hans.

Tidlegare sikkerheitsminister Quang blei valt som Vietnams president i 2016. Han var ein av dei tre mest mektige leiarane i landet, saman med kommunistpartileiar Nguyen Phu Trong og statsminister Nguyen Xuan Phuc.

