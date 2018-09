Over 120 funne drukna etter ferjetragedie i Tanzania

utenriks

Ferja MV Nyere var registrert for 100 personar, men det er frykt for at over 200 menneske kan ha drukna då den kantra og sokk like utanfor øya Ukara torsdag.

Fredag opplyste Tanzanias transportminister Isack Kamwele at 126 personar er funne omkomne.

– Vi beklagar å måtte melde at 126 personar er døde, sa Kamwele til rikskringkastinga i landet.

Det er venta oppdaterte tal seinare fredag. Enkelte augevitne seier til BBC at det var så mange som 400 menneske om bord på ferja. Styresmaktene erkjenner at talet på sakna er uklart.

Lokale styresmakter har opplyst at 40 menneske overlevde forliset, og av dei er fleire kritisk skadde. Desse vart funne før politiet og dykkarar frå marinen tok opp att redningsoperasjonen fredag morgon.

Marknadsdag

Passasjerferja gjekk i rute mellom øyane Ukora og Ukerewe då ho kantra. Ferjene i området er ofte overfylte. Denne gongen skal det ha vore spesielt mange om bord ettersom det var marknadsdag i byen Bugolora på Ukerewe.

Årsaka til forliset er enno ikkje klarlagt, men det blir rekna med at ferja kantra då mange passasjerar gjekk til den eine sida av båten mens den var i ferd med å legge til kai.

Kritisk opposisjon

Tanzanias president John Magufuli har via sin talsmann Gerson Msigwa sagt at han er djupt skaka over hendinga, og oppfordrar folket til å behalde roa i ein vanskeleg tid.

Opposisjonen i landet har derimot kritisert regjeringa for ikkje å ha tatt sikkerheita til ferjepassasjerane på alvor.

– Vi har ofte uttrykt bekymring for den dårlege tilstanden til denne ferja, men regjeringa har vendt det døve øyra til. Vi har fleire gonger fordømt denne forsømminga, seier John Mnyika, generalsekretær i det største opposisjonspartiet Chadema.

