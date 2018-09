Merkel vil sjå på ny løysing for sparka etterretningssjef

utenriks

Merkels utspel kjem etter at sosialdemokratiske SPD, som sit i regjering med Merkels kristendemokratar, reagerte kraftig på måten saka vart løyst på.

Tidlegare etterretningssjef Hans-Georg Maassen vart forfremma til ei sjefsstilling i innanriksdepartementet etter at han nyleg vart tvungen til å gå av som sjef for sikkerheitstenesta BfV.

No vil Merkel sjå på saka på nytt.

– Statsministeren meiner det er rett at spørsmåla som er reist, blir vurderte på nytt, og at det blir funne ei haldbar løysing, seier talsmann Steffen Seibert fredag.

Maassen gjekk av etter at han vart skulda for å vere for ettergivande overfor ytre høgre og grupperingane som stod bak demonstrasjonane mot innvandring og opptøyane i byen Chemnitz. Maassen uttrykte blant anna tvil om at høgreorienterte hadde gått til angrep på utlendingar i byen, sjølv om politiet registrerte fleire slike hendingar.

Det var SPD som kravde Maassens avgang.

