Lyngbrann løyst ut av militærøving truer 1.000 i Tyskland

Brannen starta då eit helikopter fyrte av ein rakett under ei militærøving i byrjinga av september, og har halde på i Emlsland-regionen i den tyske delstaten Niedersachsen i over to veker.

Forsøka på å avgrense lyngbrannen har blitt hindra av restar av ammunisjon i området der militærøvinga fann stad, i tillegg til av at det brenn under bakkenivå.

Brannen nærmar seg fredag dei to bustadområda Gross Stavern og Klein Stavern i Emsland, og talsmann for styresmaktene Reinhard Winter seier at evakuering ikkje er utplukka ettersom kraftig vind bles liv i flammane. Til saman har dei to bustadområda rundt 1.000 innbyggjarar.

Tysk påtalemakt vurderer å ta grep mot det tyske militæret som følgje av brannen.

