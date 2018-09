Ungarn åtvarar mot å straffe britane for brexit

utenriks

– Eg er veldig positiv når det gjeld brexit. Eg likar ikkje den tanken om at vi skal straffe britane berre for at dei har bestemt seg for å gå ut. Det er eit storarta land, så vi bør nærme oss dette på ein rettferdig måte og prøve å få på plass ein god avtale med dei, sa Orbán på sidelinjene av det uformelle EU-toppmøtet i Salzburg torsdag.

Ifølgje Orbán er EUs medlemsland delt inn i to leirar, der mange ifølgje han høyrer til den strenge leiren.

– Men vi er nokre andre som ikkje likar ei slik tilnærming, og som ønsker ein rettferdig brexit.

(©NPK)