To haiangrep på eitt døgn i Australia

Den 46 år gamle kvinna er kritisk skadd og kjempar for livet, mens tilstanden for jenta er alvorleg etter haiangrepa, som skjedde med under eit døgns mellomrom.

Begge vart bitne i beinet mens dei svømte ved øygruppa Whitsundays (Pinseøyane) nordaust i Australia. Kvinna var om bord i ein yacht i området då ho la på svøm. Kort tid etter vart ho biten i øvre del av venstre bein.

– Vi behandlar no jenta som har fått ein betydeleg beinskade, opplyste ambulansen på Queensland torsdag.

Haiangrep har auka ved øygruppa etter at vass-sport vart meir populært, og fisk som haien et, oppheld seg nærmare land. No har lokale styresmakter åtvara lokalbefolkninga og ferierande mot å svømme i området.

