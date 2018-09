Rapport: Nesten halvparten av kvinnelege flyktningar utsette for overgrep

utenriks

– Rapporten viser at kvinner og jenter ofte flyktar frå overgrep og usikkerheit, men at dei blir utsette for endå fleire tøffe overgrep på den farlege reisa, seier generalsekretær Christian Friis Bach i Dansk flyktninghjelp. Det er deira underorganisasjon Mixed Migration Centre som har gjennomført rapporten som blir offentleggjort torsdag.

– Dei har ofte ikkje anna val enn å flykte vidare i eit forsøk på å finne sikkerheit for seg sjølve og familiane sine, legg han til.

Fleire overgrep

I undersøkinga, som er basert på intervju med fleire enn 1.000 kvinner frå Afghanistan og Aust- og Vest-Afrika, svarar 44 prosent av kvinnene at dei vart utsette for valdelege eller seksuelle overgrep under flukta. Halvparten av dei seier at dei har opplevd fleire overgrep.

Mange fortel også at dei har vore utsett for kidnapping, muting og tjuveri.

Libya farlegast

Libya utmerkjer seg som det desidert farlegaste landet for kvinner å reise gjennom. Her er omfanget av overgrep massivt, og kvinner risikerer alt frå fridomstap og tjuveri, til valdtekt i fengsel og sal til slavemarknadar.

– Uansett kva ein meiner om kvifor dei reiser og kvar dei skal, så skal vi beskytte dei der dei er, seier Bach.

Må ta grep

Han meiner både FN, EU og organisasjonar må ta grep.

– Ein stor del av desse overgrepa blir gjort av grensevakter, politi og andre styresmakter. Det er ei oppgåve for regjeringar å sikre at det ikkje skjer. Men det er også ei oppgåve for alle andre å sikre sterkare nærvær på turane, meiner han.

Rapporten kjem med ei rad anbefalingar til korleis ein kan gjere meir for å informere og beskytte kvinner og jenter på flukt. Det gjeld alt frå hjelp til mat, vatn, medisin og husly, og målretta hjelp til gravide kvinner.

