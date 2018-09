Muslimske leiarar vil behalde homo-paragraf i Singapore

utenriks

– Dette standpunktet handlar ikkje berre om religiøs overtyding, men også om vår bekymring når det gjeld moralske og sosiale verdiar som kan påverke familiar så vel som samfunnet, seier den muslimske foreininga PERGAS i ei pressemelding.

Det starta ein stor debatt i Singapore i byrjinga av september etter ei avgjerd i indisk høgsterett om å oppheve ein liknande lov. Retten kalla lova «eit trakasseringsvåpen for LHBT-samfunnet».

Singapores paragraf 377A gjer handlingar av «grov uanstendigheit» mellom menn straffbart med fengsel opptil to år i det svært konservative landet.

Lova blir sjeldan handheva, sjølv om ho har vore ein del av Singapores lover heilt sidan ho vart introdusert av britane under kolonitida.

Den muslimske foreininga meiner at det kan føre til fleire bekymringsfulle konsekvensar dersom lova blir oppheva, blant anna ved at det vil true "betydinga av det tradisjonelle familiefundamentet som er grunnlaget for eit samfunn».

Det vil også «stadfeste og normalisere LHBT-livsstilen», meiner foreininga.

