Mistenkt gjerningsmann arrestert etter skyting i Maryland i USA

Tilstanden til den mistenkte er kritisk, opplyser sheriff Jeffrey R. Gahler.

– Vi kan bekrefte at det har blitt losna skot i området ved Spesutlia Road og Perryman Road. Fleire ofre. Situasjonen er ennå uløyst. Ver så venleg å unngå området, heitte det i ein melding frå Harford County-politiet på Twitter.

Seinare opplyste ei politikjelde at tre personar var drepne. Gahler brukte formuleringa «fleire drepne» då han møtte pressa, så talet på ofre er ennå ikkje kjent. Fleire er også såra i skyteepisoden.

Politi blei sendt til staden klokka 9.09 lokal tid torsdag morgon. FBI og det føderale byrået for alkohol, tobakk, våpen og sprengstoff (ATF) sende også mannskap til staden.

Marylands guvernør Larry Hogan seier hans kontor følgjer med på situasjonen.

Aberdeen er ein liten by som ligg nordaust for Baltimore. Skytinga skjedde på eit lageranlegg som høyrer til apotekkjeda Rite Aid, ifølgje Susan Henderson, ein talsperson for selskapet.

Angrepet torsdag skjedde nesten tre månader etter at ein væpna mann angreip eit avislokale i Annapolis i same delstat og drap fem tilsette.

