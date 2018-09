Mange døde og sakna i nytt stort skred på Filippinane

utenriks

Tragedien rammar få dagar etter at tyfonen Mangkhut kosta minst 88 filippinarar livet nord i landet. Mange av dei omkom då eit jordskred ramma ein bygning der gruvearbeidarar hadde søkt tilflukt under uvêret.

Denne gongen vart ei rekke hus ramma etter at ei fjellside raste ut ved byen Naga på øya Cebu torsdag morgon. Talet på hus som vart tatt av raset, er uklart. Ifølgje enkelte meldingar dreier det seg om minst ti hus, mens andre kjelder oppgir at rundt 30 hus vart tekne av raset.

Ifølgje eit augevitne var det også eit fireetasjes hus som vart ramma av jordmassane.

Det er uklart kor mange menneske som budde i husa, men minst 50 menneske er sakna.

Over hundre redningsarbeidarar rykte ut for å grave etter sakna, og fleire er tilkalla. Dei fekk blant anna kontakt med to personar som låg under jordmassane og som sende tekstmeldingar om hjelp.

– Tida renn ut. Bakken vibrerer framleis. Dette er ein balanse mellom å styrkje redningsinnsatsen vår, samtidig som vi må sikre at redningsarbeidarane er trygge, seier bystyremedlem Carmelino Cruz jr. til AP.

Over 300 innbyggjarar er evakuerte frå området.

Kystbyen Naga har over 100.000 innbyggjarar. Øya Cebu, som også er ein provins, vart ikkje direkte treft av tyfonen som ramma Filippinane i førre veke. Det er relativt sjeldan at jordskred rammar Cebu, ein øy som også er eit populært turistmål.

