Kim og Moon møttest på symbolsk viktig fjelltopp

Iført lange svarte frakkar poserte Nord-Koreas leiar Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in saman med konene sine på toppen av det vulkanske fjellet.

Det 2.744 meter høge Paektufjellet, som ligg i Nord-Korea på grensa mot Kina, blir rekna som fødestaden til Dangun, som ifølgje myten grunnla det første koreanske kongedømmet. Fjellet er derfor heilag for både nord- og sørkoreanarar.

Ifølgje Nord-Korea vart også Kim Jong-uns far Kim Jong-il fødd her, men utanlandske historikarar meiner at Jong-il vart fødd i Sovjetunionen mens faren Kim Il-sung var i eksil.

Besøket på Paektufjellet markerer slutten på det tre dagar lange møtet i Nord-Korea mellom dei to statsleiarane.

