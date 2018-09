Dansk kommune forbyr klemming mellom politikarar og embetsmenn

utenriks

– Det har ein signalverdi dersom politikarar og embetsmenn er for gode venner. Kommunen er ein arbeidsplass og vi er i profesjonelle situasjonar, seier ordførar Morten Slotved i Hørsholm kommune til Frederiksborg Amts Avis.

No har kommunen på Sjælland innført klemmeforbod mellom politikarar og embetsmenn. Politikarar får likevel framleis klemme kvarandre.

– Eg trur det er viktig at vi har nokre retningslinjer som sikrar at det er forskjell på politikarar og kommuneadministrasjon. Eg har heller ikkje høyrt om andre arbeidsplassar der folk renner rundt og klemmer kvarandre, seier ordføraren til avisa.

Han understrekar likevel at den nye klemmepolitikken ikkje er resultat av at grenser har blitt trakka over.

