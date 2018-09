Trump: Uheldig om Ford ikkje kjem på Kavanaugh-høyring

utenriks

– Eg vil verkeleg sjå kva ho har å seie. Om ho ikkje dukkar opp, er det uheldig, sa Trump onsdag, før han beskreiv Kavanaugh som ein «ekstraordinær mann».

Psykologiprofessor Christine Blasey Ford har skulda Kavanaugh for overgrep på 1980-talet, då dei begge var elevar i vidaregåande skule. Men ho har sagt at ho ønsker at FBI skal etterforske saka før ho vil delta i ei høyring.

FBI opplyste måndag at dei var kjent med skuldingane mot Kavanaugh, men at dei ikkje har gjort noko med saka ettersom det ikkje ser ut til å dreie seg om «eit potensielt føderalt lovbrot».

Trump har nominert Kavanaugh til å fylle det ledige dommarsetet i høgsterett.

(©NPK)