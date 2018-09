Kim og Moon einige om å jobbe vidare mot fred på Koreahalvøya

utenriks

Etter møtet i Pyongyang onsdag har Moon og Nord-Koreas leiar Kim Jong-un signert ei felleserklæring.

Ifølgje Moon har Kim samtykt i å legge ned eit testanlegg for missil og rakettar og invitere internasjonale observatørar til å overvake nedlegginga.

Saman er dei einige om å «fjerne alle farar som kan føre til krig på halvøya», ifølgje Moon. Han seier også at full nedrusting ligg ikkje langt inn i framtida. Men ifølgje nyheitsbyrået AP har Kim sett eit krav om at USA må gjere tilsvarande steg om Nord-Korea skal stengje det største atomtestanlegget i landet.

Opprettar buffersone

Moon kom til Pyongyang for første gong tysdag for sitt tredje toppmøte med Kim. Tidlegare møte har blitt haldne i grensebyen Panmunjom i den demilitariserte sona.

Under møta tysdag og onsdag har dei også blitt einige om å opprette ei «buffersone» mellom dei to landa for å redusere militære spenningar og unngå risiko for utilsikta samanstøytar. Dei vil også fjerne elleve vaktpostar i Panmunjom innan desember, med eit mål om å ein dag fjerne alle, og rydde vekk landminer på begge sider.

Over grenselinja vil det også bli innført flyforbod for fly, helikopter og dronar.

Sommar-OL

Kim sa også til Moon onsdag at han vil besøkje Seoul så fort det lèt seg gjere. Om dette skjer, vil Kim vere den første nordkoreanske leiaren som besøkjer den sørkoreanske hovudstaden sidan dei to landa vart åtskilt mot slutten av andre verdskrigen i 1945.

I ei felles pressemelding bekreftar dei to landa at dei saman vil søke om å arrangere sommar-OL i 2032. Dei vil også samarbeide om andre store sportsarrangement, som sommar-OL i 2020.

Press frå USA

Moon var før turen til Pyongyang under hardt press frå USA som har ønskt at han skal komme vidare i spørsmålet om nordkoreansk atomnedrusting. Amerikanarane krev full atomnedrusting, mens Nord-Korea først ønsker ei formell erklæring om at Koreakrigen er avslutta.

Nord-Korea har også skulda USA for å presse Nord-Korea med gangsterliknande metodar i eit forsøk på å tvinge landet til å oppgi alle atomvåpen før dei får noko tilbake.

Tonen er langt kjøligare enn då president Donald Trump møtte Kim til toppmøte i Singapore i juni. Før Moon forlét Seoul tysdag morgon, lova han å jobbe for «ein ugjenkalleleg og varig fred» og for ein betre dialog mellom Pyongyang og Washington.

Trump skriv på Twitter at avtalane Kim og Moon har inngått er "veldig spennande".

