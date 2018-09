utenriks

Det var onsdag formiddag, lokal tid, at det kom meldingar om at det var losna skot inne i bygningen til Esker Software i Middleton, som ligg rundt 145 kilometer vest for Milwaukee.

Fire personar er såra, men situasjonen er ikkje livstruande for nokon av dei, opplyser sjukehuskjelder. Personen politiet trur stod bak skytinga, er òg såra, ifølgje ein talsmann for dei lokale styresmaktene.

Det er ikkje kjent kven som står bak skytinga, eller kva motiv vedkommande har hatt.

