I fjor døydde tre barn under fem år per 1.000 fødde i Noreg, mot ni barn per 1.000 fødde i 1990.

Det betyr at talet på barn som døyr i Noreg er redusert med nesten 70 prosent på 28 år, viser rapporten frå FNs barnefond (UNICEF), Verdshelseorganisasjonen (WHO) og Verdsbanken.

Barnedødstala går også ned på verdsbasis. Rundt rekna 6,3 millionar barn døydde i fjor før dei fylte 15 år, dei aller fleste av dei av sjukdommar som lett kunne ha vore forhindra eller kurerte.

