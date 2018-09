USA vil ta imot færre flyktningar

utenriks

Mens USA i 2018 vil ta imot 45.000 flyktningar, reduserer president Donald Trumps administrasjon talet neste år til 30.000, ifølgje Pompeo. Det er det lågaste talet sidan 1980, ifølgje The New York Times.

Pompeo viser til nasjonal sikkerheit som ei hovudårsak til reduksjonen, og legg til at USA må vere sikre på at alle som kjem inn i landet er sikkerheitsklarerte. Samtidig seier han at ein må sjå avgjerda i lys av USAs omfattande humanitære bistand rundt om i verda og talet på personar som søkjer asyl i USA kvart år.

Pompeo legg også til grunn at USA brukte meir enn noko anna land, 8 milliardar dollar, til humanitær bistand over heile verda i rekneskapsåret 2017.

– USA beheld sitt engasjement for humanitære program ved å arbeide for å assistere flyktningar så nært heimlandet som mogleg, seier Pompeo.

